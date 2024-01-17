الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

مصر وغانا
مصر وغانا

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، حيث يستعد منتخب مصر الوطني لخوض المباراة الثانية بالجولة الثانية في دور المجموعات مقابل منتخب غانا غدا الخميس المقبل 18 يناير2024، وهى ثاني مباريات الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، بعدما قام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالفرط في تحقيق الفوز، مقابل نظيره منتخب موزمبيق، وذلك من ضمن منافسات الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

تقدم «الدستور» في هذه التقرير القادم، 5 قنوات مجانية ستنقل مباراة مصر ضد غانا بكأس الأمم الإفريقية بالترددات.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد غانا

قام الاتحاد الإفريقي بكرة القدم «كاف»، بمساء غدا الخميس الموافق 18 في شهر يناير الجاري، لكي يكون هو ميعاد مباراة منتخب مصر ضد غانا، بالجولة الثانية في دور مجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا، وستنطلق صافرة 

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، وستنقلها شبكة قنوات "بي إن سبورت" على الهواء مباشرة.

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم أفريقيا

وتعبر القنوات الناقلة للمباراة بين سبورت القطرية الحاصلة بشكل رسمي على حق نقل بث مباشر جميع فعاليات هذه المسابقة بدء من حفل الافتتاح للقاء الختامي، حيث قامت بتخصيص قنوات ماكس تحديدًا من أجل تحديث إذاعة جميع اللقاءات.

لذا إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الناقل لمباراة مصر ضد فريق غانا بكأس الأمم الأفريقية 2023.

  • تردد قناة BeIN Sports MAX 1
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12604
  • معدل الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2
  • مشفرة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
تردد القناة: 11900
الاستقطاب القناة: أفقي
الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا
تردد 12356 H معدل ترميز 7100
تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق
تردد القناة: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق
تردد القناة: 11900
استقطاب القناة: أفقي
الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) من خلال قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

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كأس أمم إفريقيا.. منتخب مصر بالأحمر وغانا بالأبيض

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موعد مباراة منتخب مصر وغانا القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتاريخ المواجهات

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