الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

مباراة الجزائر وأنجولا
مباراة الجزائر وأنجولا

تصدر مواعيد مباريات  منتخب الجزائر المقبلة، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، ومعرفة فرصة تأهل محاربو الصحراء للدور التالي وترتيب الفريق في مجموعته القارية، كافة محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو 

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره بوركينا فاسو، في الرابعة عصر السبت المقبل، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

تشكيل منتخب الجزائر 

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - يوسف عطال - ريان آيت نوري.

خط الوسط: نبيل بن طالب - فارس شعيبي - إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح.

ترتيب منتخب الجزائر في دور المجموعات

يحتل محاربو الصحراء المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، خلف بوركينا فاسو المتصدر برصيد 3 نقاط، يلي منتخب أنجولا ثانيا نقطة وحيدة أيضا، وأخيرا موريتانيا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع.

واستهل منتخب الجزائر حامل لقب نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، مشواره خلال منافسات مجموعات أمم إفريقيا 2024، بالتعادل الإيجابي مع منتخب أنجولا بهدف لكلاهما.

فرص تأهل منتخب الجزائر للدور التالي

يمتلك منتخب الجزائر ثلاث فرصة للتأهل للدور التالي من منافسات "كان 2024"، المقامة حاليا بـ"كوت ديفوار".

السيناريو الأول.. الفوز في المواجهتين المقبلتين أمام كلا من بوركينا فاسو السبت القادم الموافق 20 يناير الجاري، ثم منتخب موريتانيا الثلاثاء الموافق 23 من الشهر ذاته، في تمام العاشرة مساء.

السيناريو الثاني.. الفوز في مباراة من المباراتين والتعادل في الأخرى، مع انتظار تعثر بوركينا فاسو المتصدر أو أنجولا الوصيف.

السيناريو الثالث.. الفوز في مباراة والهزيمة في الأخرى، من أجل بلوغ الدور التالي، في هذه الحالة يصبح رصيد محاربو الصحراء 4 نقاط، ينافس به ضمن "أفضل ثوالث" من المجموعات الـ6.

كأس أمم إفريقيا 2024 منتخب الجزائر بطولة أمم إفريقيا 2024 منتخب بوركينا فاسو القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

مواد متعلقة

للمرة الثانية في أمم إفريقيا.. مواجهة الجزائر وأنجولا بلا غالب أو مغلوب

الجزائر تحذو حذو مصر وتتعادل مع أنجولا فى كأس أمم إفريقيا

رسميًا.. أمين جويري يغيب عن صفوف منتخب الجزائر خلال كأس أمم إفريقيا 2023

جمال بلماضى: الجزائر ليس مرشحًا للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

عاجل.. الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟