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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أمين جويري يغيب عن صفوف منتخب الجزائر خلال كأس أمم إفريقيا 2023

أمين جويري
أمين جويري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب أمين جويري، مهاجم ليون الفرنسي، عن صفوف منتخب «الخضر»، خلال كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي: “غادر المهاجم الدولي، أمين جويري معسكر المنتخب الوطني بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية،  ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار”.

ولم يوضح الاتحاد الجزائري في بيانه، إذا كان سيتم تعويض جويري بلاعب آخر، خاصة وأن جمال بماضي، قد استدعى 26 لاعبًا، للانضمام إلى صفوف «محاربي الصحراء» خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

 القائمة النهائية للمنتخب الجزائري

وكان جمال بلماضي، قد أعلن في وقت سابق، القائمة النهائية للمنتخب الجزائري، استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023.

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

الدفاع: عطال، كيفن جيتون (ميتز الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الاسباني)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، أمين توجاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)، ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

الوسط: رامز زروقي (فاينورد الهولندي)، نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، بن ناصر، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شعيبي (آنتراخت فرانكفورت الألماني)، سفيان فيجولي (قارة جمرك التركي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي).

الهجوم: محرز، آدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، أمين عمورة (سانت جيلواز البلجيكي)، أمين جويري (رين الفرنسي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، بغداد بونجاح (السد القطري).

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم أيضًا كلًا من بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمين جويري ليون الفرنسي كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بوركينا فاسو

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