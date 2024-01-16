للمرة الثانية في أمم إفريقيا.. مواجهة الجزائر وأنجولا بلا غالب أو مغلوب

حقق منتخب الجزائرالتعادل للمرة التاسعة في مباراته الإفتتاحية في دور المجموعات من أصل 20 تواجدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في حين كان التعادل بالنسبة لمنتخب أنجولا للمرة السادسة من إجمالي 9 مشاركات.

انتهت مواجهة الجزائر أمام أنجولا في الجولة الأولى في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

التعادل الأول للجزائر

تعادلت الجزائر لأول مرة في مباراتها الإفتتاحية في نسخة 1980 التي نظمتها نيجيريا، وكان تعادلا سلبيا مع منتخب غانا في المجموعة الثانية.

تمكنت من تجاوز دور المجموعات متصدرة برصيد 5 نقاط إذ بعده فازت في الجولتين الأولى، والثانية على منتخبي المغرب بنتيجة هدف نظيف، وغانا بنتيجة 3 – 2 على الترتيب.

التعادل الثاني

التعادل الثاني كان في نسخة 1986 التي استضافتها مصر، وكان تعادلا دون أهداف مع المغرب في المجموعة الثانية.

لم تستطع أن تتخطى دور المجموعات باحتلالها المركز الثالث إذ لم تجمع سوى نقطتين إذه بعده تعادلت أيضا سلبيا مع منتخب زامبيا في الجولة الثانية، وتعرضت لخسارة أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثالثة.

التعادل الثالث

التعادل الثالث كان في نسخة 1988 التي احتضنتها المغرب، وكان تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب ساحل العاج في المجموعة الأولى.

نجحت في اجتياز دور المجموعات وصيفة بـ3 نقاط إذ بعده تغلبت على منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة، وانهزمت على يد المغرب بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية.

التعادل الرابع

التعادل الرابع كان في نسخة 1996 في جنوب إفريقيا، وكان تعادلا دون أهداف مع زامبيا في المجموعة الثانية.

تمكنت من تجاوز دور المجموعات باحتلالها المركز الثاني برصيد 7 نقاط إذ بعده فازت على كل من منتخب سيراليون بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثانية، ومنتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة.

التعادل الخامس

التعادل الخامس كان في نسخة 2000 التي نظمتها غانا ونيجيريا، وكان تعادلا سلبيا مع جمهورية الكونغو في المجموعة الثانية.

استطاعت أن تتخطى دور المجموعات بعد أن حلت في المرتبة الثانية بـ5 نقاط إذ بعده تغلبت على منتخب الجابون بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثانية، وتعادلت مع منتخب جنوب إفريقيا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الثالثة.

التعادل السادس

التعادل السادس كان في نسخة 2004 التي استضافتها تونس، وكان تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع الكاميرون في المجموعة الثالثة.

نجحت في اجتياز دور المجموعات وصيفة برصيد 4 نقاط إذ بعده تغلبت على مصر بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وخسرت أمام منتخب زمبابوي بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

التعادل السابع

التعادل السابع كان في نسخة 2017 التي احتضنتها الجابون مع زمبابوي، وكان تعادلا إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما في المجموعة الثانية.

لم تتمكن من تجاوز دور المجموعات إذ تواجدت في الترتيب الثالث بنقطتين فقط إذ بعده انهزمت على يد منتخب تونس بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية، وتعادلت مع منتخب السنغال بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثالثة.

التعادل الثامن

التعادل الثامن كان في نسخة 2021 في الكاميرون، وكان تعادلا دون أهداف مع سيراليون في المجموعة الخامسة.

لم تستطع أن تتخطى دور المجموعات إذ بعده تلقت هزيمتين على يد كل من منتخب غينيا الإستوائية بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وساحل العاج بنتيجة 1 – 3 في الجولة الثالثة، ويتضح أنه حين افتتحت الجزائر مبارياتها بنتيجة التعادل تجاوزت دور المجموعات 5 مرات.

التعادل الأول لأنجولا

على الجانب الآخر تعادلت أنجولا لأول مرة في الجولة الأولى في دور المجموعات في نسخة 1998 مع بوركينا فاسو، وكان تعادلا سلبيا في المجموعة الثالثة.

عجزت عن اجتياز دور المجموعات بتواجدها في الترتيب الثالث إذ لم تجمع سوى نقطتين إذ بعده تعادلت أيضا مع منتخب ناميبيا إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في الجولة الثانية، وتلقت هزيمة كبيرة على يد ساحل العاج بنتيجة 2 – 5 في الجولة الثالثة.

التعادل الثاني

تعادلت لثاني مرة في نسخة 2008 التي نظمتها غانا مع جنوب إفريقيا، وكان هذه المرة تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في المجموعة الرابعة.

تمكنت من تجاوز دور المجموعات بعد أن حلت في المرتبة الثانية بـ5 نقاط إذ بعده تغلبت على منتخب السنغال بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثانية، وتعادلت مع تونس دون أهداف في الجولة الثالثة.

التعادل الثالث

تعادلت لثالث مرة في نسخة 2010، وهي ما استضافت هذه النسخة مع منتخب مالي، وكان تعادلا إيجابيا بنتيجة 4 أهداف لمثلها في المجموعة الأولى.

استطاعت أن تتخطى دور المجموعات محتلة مقدمة المجموعة برصيد 5 نقاط إذ بعده فازت على منتخب مالاوي بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادلت مع الجزائر دون أهداف في الجولة الثالثة.

التعادل الرابع

تعادلت لرابع مرة في نسخة 2013 في جنوب إفريقيا مع المغرب، وكان تعادلا سلبيا في المجموعة الأولى.

عجزت عن اجتياز دور المجموعات إذ قبعت في قاع المجموعة برصيد نقطة يتيمة إذ بعده تعرضت لخسارتين في الجولتين الثانية، والثالثة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين نظيفين، والرأس الأخضر بنتيجة 1 – 2 على التوالي.

التعادل الخامس لأنجولا

تعادلت لخامس مرة في نسخة 2019 التي نظمتها مصر مع تونس، وكان تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة الخامسة.

لم تتمكن من تجاوز دور المجموعات إذ تواجدت في الترتيب الثالث بنقطتين فقط إذ بعده تعادلت مع منتخب موريتانيا دون أهداف في الجولة الثانية، وانهزمت على يد مالي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

إذن حين تعادلت أنجولا في الجولة الأولى في دور المجموعات لم تتخطاه سوى مرتين، لم يلتق الجزائر، وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية من قبل سوى في مواجهة وحيدة كانت في دور المجموعات في 2010، وانتهت بالتعادل السلبي.