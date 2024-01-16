الجزائر تحذو حذو مصر وتتعادل مع أنجولا فى كأس أمم إفريقيا

سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أنجولا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام بمدينة بواكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

افتتح بغداد بونجاح التسجيل لـ الجزائر في الدقيقة 18، بتسديدة على الطائر من متابعة للتمريرة الطولية من زميله يوسف بلايلي.

وسجل بونجاح هدفًا لـ الجزائر في الدقيقة 25 بضربة مقصية رائعة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأدرك مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، التعادل للمنتخب الأنجولي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء ارتطمت في البداية بالعارضة قبل أن يُكملها في الشباك، ليهدي فريقه نقطة التعادل.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخبا الجزائر وأنجولا على أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة أيضًا منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا، الذين يلتقيان مساء الثلاثاء.

يُذكر أن ذلك التعثر هو التعثر الثاني للعرب في كأس أمم إفريقيا، بعد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لمثلهما، في المجموعة الثانية.

تشكيل الجزائر أمام أنجولا في كأس أمم إفريقيا

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - يوسف عطال - ريان آيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب - فارس شعيبي - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح