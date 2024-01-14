مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024 هو ما يبحث عنه كثير من المشجعين، خاصة ومع اقتراب انطلاق مشوار “الفراعنة” في البطولة المُفضلة له.

موعد كاس أمم افريقيا 2024

وانطلقت أمس السبت بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بـ كوت ديفوار، والتي ستنتهي فعاليتها في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، حيث قص المنتخب المضيف شريط الافتتاح بالفوز على غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من الست مجموعات، إلى دور الـ16، ينضم إليهم أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة موزمبيق، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل “منتخب الساجدين” في العودة للتتويج من جديد، حيث يعود آخر فوز للمصريين باللقب، لنسخة عام 2010 والتي أُقيمت في أنجولا.

يُذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بكأس أمم إفريقيا، برصيد 7 ألقاب.

مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024

أما عن مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2024، فنستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا المُقامة في كوت ديفوار، رفقة منتخبات غانا، موزمبيق، كاب فيردي.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق بداية جيدة أمام المنتخب الموزمبيقي، الذي دائمًا كان بمثابة فأل الخير، حيث يُتوج منتخب مصر باللقب دائمًا إذا واجه خصمه، محققًا 3 ألقاب.

وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يلعب منتخب غانا أمام نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات ذات المجموعة.

وتُقام مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم رفاق محمد صلاح مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي، يوم الاثنين 22 يناير، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.