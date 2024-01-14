تشكيل مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

أعلن منتخب نيجيريا، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام غينيا الاستوائية، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

نشكيل مباراة نيجيريا وغينيا الإستوائية

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا آينا، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي، زيدو سنوسي

الوسط: فرانك أونيكا، الحسن يوسف، أليكس أيوبي

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، موسيس سيمون

ومن جانبه، أعلن منتخب غينيا الإستوائية، تشكيله لمواجهة نيجيريا، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو

الدفاع: باسيلو ندونج، كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إيستيبان أوبيانج

الوسط: فريدريكو بيكورو، إيبان سلفادور، خوسيه ماشين، يانيك بويلا، بابلو جانيت

الهجوم: إيميليو نسوي.