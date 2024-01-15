بيب جوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، في حفل جوائز الأفضل “ذا بيست”.

وفاز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام الماضي 2023 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق جوارديولا على منافسيه لوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا والذي تُوج مع نابولي ببطولة الدوري الإيطالي، إضافة لـ سيموني إنزاجي مدرب إنتر.

وظفر بيب جوارديولا بالجائزة بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز ببطولات الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية،