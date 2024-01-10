جياني إنفانتينو يفوز بشخصية العام في حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع

فاز السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بجائزة شخصية العام الدولية في حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن عام 2023، الذي أُقيم بمدينة دبي اليوم الأربعاء.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ “فيفا”، اليوم الأربعاء: "أشعر بالفخر لتلقي جائزة الشخصية الرياضية الدولية للعام في الدورة الثانية عشر من جوائز محمد بن راشد آل مكتوم الإبداعية الرياضية في دبي".

وأضاف: "الحصول على هذه الجائزة والتي تحتفي بالإبداع والابتكار والإنصاف في عالم الرياضة، يملؤني بالفخر لأننا في فيفا نمثل الوحدة والمنافسة العادلة والمساواة والتطوير المستدام على مستوى العالم".

واختتم قائلًا: "أود أن أهنئ جميع الفائزين بالجوائز وأعبر عن امتناني العميق للشيخ محمد، ومطر الطاير، ولجان الجوائز على هذه الجائزة، كونها أعلى جائزة دولية تقدمها مدينة دبي."

وتم منح إنفانتينو الجائزة تقديرا لدور فيفا في تطوير كرة القدم من خلال وسائل متعددة بما في ذلك تقنية الفيديو المساعد للحكام، والكشف عن المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

كما أقرت لجنة الجوائز بدور رئيس فيفا في إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز وجود كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مثل زيادة عدد الفرق في كأس العالم فيفا إلى 48 منتخبا، والذي يعد عمودا أساسيا في الأهداف الاستراتيجية لفيفا للسنوات الأربع المقبلة.

كما تم تسليط الضوء على الدور الإيجابي لإنفانتيو في العالم العربي، خاصة منح فيفا للمنطقة حقوق استضافة العديد من البطولات، والأحداث الدولية الكبرى في كرة القدم.

وفازت المملكة العربية السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2030.

يُذكر أن إنفانتينو تم تزكيته ليصبح رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لولاية أخرى تستمر لمدة 4 أعوام.