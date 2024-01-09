الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

وصول وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد لمطار القاهرة

الأهلي
الأهلي

وصل الفلسطيني وسام أبو علي إلى مطار القاهرة، تمهيدًا لإتمام انضمامه للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن ضم اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف الموسم، قادمًا من سيريوس السويدي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وحط أبو علي الرحال في مصر، حيث وصل إلى مطار القاهرة، بصحبة أمير توفيق، قبل أن يخضع لإجراءات وفحوصات طبية إضافية، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وصول وسام أبو علي لمطار القاهرة

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي اشترطت خضوع وسام أبوعلي للكشف الطبي مرتين، بسبب الشائعات التي تطارده لمعاناته بمتاعب في القلب، عقب وصوله إلى القاهرة مساء اليوم وتقديمه لوسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن اتفاق الأهلي مع النادي السويدي يتضمن عدم تفعيل العقود وتحويل الدفعة الأولى من قيمة المستحقات إلا بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، الذي سيخضع له بالقاهرة خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى أن سيريوس السويدي سيحصل على 2 مليون دولار مقسمة على 3 أقساط، بينما وقع المهاجم صاحب الأصول الفلسطينية "وسام أبوعلي" على عقود تربطه بالأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ونجح أمير توفيق في الحصول على موافقة سيريوس السويدي بعد مفاوضات مكثفة استمرت قرابة أسبوع كامل، وانتهت عقب سفره إلى السويدي والجلوس مع إدارة النادي.

وسام أبو علي الاهلى النادي الأهلي أبو علي مطار القاهرة

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