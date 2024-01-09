الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

فالفيردي: سأكرر واقعة موراتا إذا استلزم الأمر.. ولن أغادر للسعودية

فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي

تحدث الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالرياض.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن متحمسون جدًا لأنه لقب آخر. ديربي آخر لنا جميعًا بخلاف الذي يجب أن نلعبهم هذا الشهر، مباراة جميلة لإظهار أننا قادرون على القتال من أجل العديد من الألقاب".

وأضاف: "بالنسبة لي، من الجميل جدًا أن ألعب هذا النوع من المباريات. أجمل شيء في مدريد هو التنافس ضد الأفضل. أعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة للغاية.. نحن نعلم أننا نقاتل من أجل اللقب. علينا أن نظهر شخصية قوية ورغبة كبيرة في القتال من أجل كل شيء".

وعن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها بعد تدخله على ألفارو موراتا في كأس السوبر قبل 3 أعوام، قال: “أتذكر ذلك، ليس تلك المباراة، ولكن ما كان عليه هو كأس السوبر،  أول شيء لي، شيء جميل جدًا، لقب آخر مع ريال مدريد. لقد كان شيئًا مميزًا للغاية وأود أن أفعل ذلك.. أحب الفوز بكأس السوبر أخرى مع النادي، وإذا اضطررت لتكرار ذلك الأمر لأجل النادي، سأفعله”.

وعن مركزه المفضل، قال: "أعتقد أن لدي اليوم المزيد من الأدوات للعب لأنني ألعب في مراكز مختلفة على أرض الملعب.. يجب أن أكون سعيدًا بهذا الموقف، أنا على استعداد لفعل أي شيء. كجناح يمكنني المساهمة بشكل أكبر في الهجوم، لكن هذا المركز في وسط الملعب هو المكان الذي أستمتع فيه أكثر. إنه المركز الذي يسليني كثيرًا وأستمتع به في كل مباراة."

وعن رأيه في وصول النجوم للسعودية، قال: "كريستيانو هو من بدأ كل هذا، من المهم أن يكون هناك لاعبين من هذا النوع يلعبون حتى يستمر الدوري السعودي في النمو".

وأغلق فالفيردي الباب أمام اللعب في الدوري السعودي، قال: "من المستحيل حقًا بالنسبة لي أن أنتقل إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.. لا توجد فرصة”.

واختتم: "10 أو 20 أو 30 مليون لن تغير حياتي. أنا في ريال مدريد، أفضل ناد في العالم، أنا أحب حياتي في مدريد، ونفس الشيء بالنسبة لعائلتي، وهذا كل شيء".

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