الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، بعد غدٍ الأربعاء، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، ألفارو كاريلو، فينسيوس توبياس.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين، نيكو باز.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

وفي الناحية الثانية من السوبر الإسباني يلتقي فريق برشلونة نظيره أوساسونا، يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً، ويلتقي الفائز بينهما مع الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في المباراة النهائية للبطولة.

ويتنافس ريال مدريد مع فريق جيرونا على صدارة بطولة الدوري الإسباني، إذ يتصدر الملكي ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي برشلونة، حامل اللقب بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية لتحقيق اللقب الذي خسره في الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، وحصده للمرة الـ13 في مسيرته، بعد أن توج بها للمرة الأخيرة في موسم 2021-2022، بينما يرغب أتلتيكو مدريد في إقصاء جاره من البطولة والتأهل على حسابه للنهائي من أجل التسابق على الفوز بلقب السوبر للمرة الثالثة في مسيرته، واستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ تتويجه به في موسم 2014-2015.

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