الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

رسميًا.. استبعاد بونيفاس من قائمة نيجيريا وغيابه حتى أبريل

بونيفاس
بونيفاس

تأكد غياب فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني، عن منتخب نيجيريا المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ونشر نادي باير ليفركوزن بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "تعرض فيكتور بونيفاس لإصابة في الوتر العضلي في منطقة العضلة المقربة اليمنى خلال المعسكر التدريبي للنيجيري في دبي".

وأضاف: "وسيخضع المهاجم لعملية جراحية في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى أوائل أبريل.. نتمنى لك الشفاء العاجل".

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024 بمشاركة نيجيريا.

وتم استدعاء تيريم موفي مهاجم نيس للمشاركة بدلًا من فيكتور بونيفاس.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

فيكتور بونيفاس باير ليفركوزن بونيفاس كأس أمم إفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا

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