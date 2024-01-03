رسميًا.. غياب ويلفريد نديدي عن صفوف منتخب نيجيريا للإصابة

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، مغادرة لاعب الوسط ويلفريد نديدي، معسكر منتخب «النسور الخضراء»، بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نديدي بات خارج صفوف المنتخب، على أن يحل محله الحسن يوسف لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي.

وأشار الاتحاد النيجيري في بيانه، إلى أنه مازال يأمل في انضمام المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، إلى معسكر المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق بعد أسبوعين في كوت ديفوار.

وكانت الإصابة قد ضربت ثنائي ليستر سيتي، ويلفريد نديدي وكيليتشي إيهيناتشو، خلال مشاركاتهما مع الفريق في دوري البطولة الوطني الإنجليزي (تشامبيونشيب).

وتم استبعاد نديدي من تشكيلة مباراة فريقه ليستر سيتي أمام هدرسفيلد، والتي انتهت بفوز ليستر برباعية نظيفة.

وأكد المدير الفني لليستر سيتي، إنزو ماريسكا بعد المباراة أنه غاب عن المباريات بسبب الإصابة، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان سيكون قادرًا على المنافسة في كأس الأمم الأفريقية

وقال ماريسكا: " نديدي وإيهيناتشو مصابان، لكنهما سيتواجدان الآن مع المنتخب النيجيري". "سنرى ما إذا كانوا سيحتفظون بهم أم سيعيدونهم. لكنهما أصيبا لسوء الحظ بالنسبة لنا".

ويتواجد منتخب نيجيريا، في المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من كوت ديفوار (البلد المضيف)، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو.

وأكد المدير الفني لليستر سيتي، إنزو ماريسكا بعد المباراة أنه غاب عن المباريات بسبب الإصابة، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان سيكون قادرًا على المنافسة في كأس الأمم الأفريقية

وقال ماريسكا: " نديدي وإيهيناتشو مصابان، لكنهما سيتواجدان الآن مع المنتخب النيجيري". "سنرى ما إذا كانوا سيحتفظون بهم أم سيعيدونهم. لكنهما أصيبا لسوء الحظ بالنسبة لنا".

ويتواجد منتخب نيجيريا، في المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من كوت ديفوار (البلد المضيف)، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو.