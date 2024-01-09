الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

روى فيتوريا: هدفنا الفوز بأمم إفريقيا.. والبطولة فرصة صلاح الأخيرة

روي فيتوريا
روي فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن الاستعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي يُشارك فيها الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تُقام في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وقال فيتوريا في حوار لمجلة "أونز مونديال" الفرنسية: "مصر جزء من مجموعة المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ولا يمكننا إخفاء ذلك. لكن إفريقيا تتكون من منتخبات عالية المستوى للغاية. والمنتخبات الرئيسية للقارة لديها لاعبوها يلعبون في بطولات العالم".

وعما إذا كان يشعر بالضغط لعدم فوز المنتخب بالبطولة منذ 13 عامًا، قال: "أشعر بضغط طبيعي لأنني في بلد كبير. لقد خضنا رحلة مثيرة للاهتمام، لكن الناس بحاجة إلى معرفة أنه لا يوجد شيء سهل. وعندما وقعت العقد بدأت في دورة مدتها 4 سنوات. يجب عليّ أيضًا إعداد هذا الفريق لكأس العالم 2026. في هذه الأثناء، ستكون هناك بطولتان لكأس الأمم. لذا، نعم، هناك هذه البطولة، ولكن من خلال التوقيع هنا، يظل هدفنا الكبير هو 2026".

واستطرد: "لذا فإن هذه البطولة هي خطوة. بالطبع نريد الفوز بها، لكنني عقلاني، ولدينا فريق تطوير. نحن جميعًا واثقون من أنفسنا، ونعلم أنها منافسة صعبة".

وعند سؤاله عما إذا يعتمد على عنصر الخبرة أثناء تدريبه منتخب مصر، قال: "نعم، ولكننا نعمل على تجديد الفريق. لدينا لاعبون مثل صلاح والنني وحجازي، وجميعهم يبلغون من العمر 31 أو 32 عامًا، وهذا الطموح للفوز بلقب لبلادهم هو الأخير.. نحن نمزج هذه التجربة مع اللاعبين الذين لديهم مستقبل في المنتخب. نقوم أيضًا بإعداد هؤلاء الشباب لسياق تنافسي. اللاعبون يفهمون نوايانا، والجميع يعمل بشكل جيد، ومن دواعي سروري العمل هنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

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