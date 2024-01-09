الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

ناصر الخليفى: أُريد استمرار كيليان مبابى.. ولن يفعل شيئًا ضد باريس

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تحدث القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل لاعبه كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد رفضه تفعيل خيار التمديد لمدة موسم إضافي.

وكانت عائلة مبابي قد نفت التوصل لاتفاق لانتقال اللاعب لـ ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "أريد أن يبقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان. إنه أفضل لاعب في العالم وأفضل نادٍ بالنسبة له هو باريس سان جيرمان".

وأضاف: "لكني لا أريد الضغط عليه. إنه مركز المشروع.. إنه مفتاح مشروعنا".

وأردف: "أدعو كيليان مبابي يعيش في سلام وهدوء... لن يفعل أي شيء أبدًا ضد باريس سان جيرمان، أنا أثق في مبابي. إنه جزء من العائلة".

واختتم: "كيليان مبابي هنا لديه أفضل ملعب تدريب في العالم، وأفضل مدرب في العالم، ويلعب دوري أبطال أوروبا بانتظام.. إنه في قلب مشروعنا".

ناصر الخليفي كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان الخليفي

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