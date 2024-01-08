قرعة كأس الاتحاد الإنجليزى: مان سيتى يصطدم بتوتنهام ومهمة سهلة للريدز

سُحبت، الاثنين، قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "إف إيه كاب" موسم 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي لحامل اللقب مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير، في مباراة ستُقام على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.

وسيكون ليفربول في مهمة سهلة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة الفائز من فريقي نورويتش سيتي وبريستول روفيرز.

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

جاءت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي

تشيلسي ضد أستون فيلا

ليفربول ضد الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفيرز.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

الفائز من مباراة نيوبورت كاونتي وإيستلجيف ضد الفائز من مباراة ويجان ومانشستر يونايتد

واتفورد ضد ساوثهامبتون

بلاكبيرن ضد ريكسهام

بورنموث ضد سوانزي سيتي

وست بروميتش ألبيون ضد الفائز من مباراة برينتفورد وولفرهامبتون

الفائز من مباراة وست هام يونايتد وبريستول سيتي ضد الفائز من مباراة نوتنجهام فورست وبلاكبول

ليستر سيتي ضد الفائز من مباراة هال سيتي وبيرمينجهام سيتي

شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي

تشيلسي ضد أستون فيلا

إيبسويتش تاون ضد مايدستون يونايتد

ليدز يونايتد ضد بليموث أرجلي

الفائز من مباراة كريستال بالاس ضد إيفرتون ضد الفائز من مباراة لوتون تاون وبولتون وانديرز.

شيفيلد يونايتد ضد برايتون

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

وتُقام مباريات الدور الرابع في الأسبوع الذي يبدأ في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري.