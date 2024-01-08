كلوب يُشيد بتألق لاعبي ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتألق لاعبيه رغم غياب العناصر الأساسية أمام أرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على آرسنال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جاكوب كيويور الهدف الأول في الدقيقة 80 بالخطأ في مرماه، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء، لينجح ليفربول في إقصاء أرسنال، والتأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

غيابات ليفربول أمام أرسنال في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

وشهدت المباراة غياب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، ومحمد النني، نجم أرسنال؛ نظرًا لتواجدهما مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير.

كذلك غاب واتارو إندو، لاعب وسط ليفربول، عن المباراة؛ بسبب انضمامه إلى منتخب اليابان، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا، بجانب غياب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك؛ بسبب المرض.

ليس هذا فحسب، بل غاب أيضًا عن صفوف ليفربول كل من: دومينيك سوبوسلاي وأندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وستيفان بايشيتش وجويل ماتيب؛ بسبب الإصابة.

لاعبو ليفربول

لاعبو ليفربول

كلوب يُشيد بتألق لاعبي ليفربول أمام أرسنال رغم الغيابات

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات جديدة أدلى بها كلوب، قائلًا: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، الفوز على أرسنال ليس سهلًا، إنهم فريق قوي ومميز للغاية".

وعن أداء ليفربول، قال كلوب: "لقد قدمنا أداءً جيدًا، خاصة في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، لقد بدا الفريق متكاملًا ومتاحًا، أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "لم تكن الأمور جيدة في بداية المباراة، ولكن هذا ليس بسبب وجود لاعبين جدد".

وأوضح: "لقد قلت للاعبين أن مواجهة أرسنال صعبة، لا أحد يأتي إلى هذا الملعب ويتوقع أن يفوز بسهولة".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلًا: "لقد استمتعنا بالمباراة، لقد كانت مواجهة مميزة وسعداء بتحقيق هذا الانتصار الثمين".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أخرى أمام نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.