«آس» تصدم عشاق برشلونة بشأن مدة غياب «مارتينيز»

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية بعد إصابة إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بارباساترو في كأس ملك إسبانيا.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على بارباساترو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح فيرمين لوبيز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 18، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 51، يليه هدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، بينما أحرز كل من أدريا دي ميسا، ومارك برات هدفي بارباسترو في الدقيقتين 60 و93 من زمن اللقاء.

وشارك إينيجو مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط، بدلًا من زميله كريستنسن، ولكنه تعرّض للإصابة واضطر للخروج من أرض الملعب، ليحل محله سيرجي روبيرتو.

التشخيص المبدئي لإصابة إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إينيجو مارتينيز تعرّض لإصابة جديدة، إذ كشف التشخيص المبدئي إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين في ساقه اليسرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إينيجو مارتينيز سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد البرنامج العلاجي اللازم له، ومدة غيابه عن الملاعب.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إينيجو مارتينيز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، أملًا في أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة أمام نابولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها في 21 فبراير المقبل.

وتُعد هذه الإصابة الثانية التي يتعرّض لها إينيجو مارتينيز، حيث عاد للمرة الأولى بعدما تعافى من الإصابة ذاتها بتمزق في العضلة ذات الرأسين ولكن في ساقه الأيمن، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.