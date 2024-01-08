الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«آس» تصدم عشاق برشلونة بشأن مدة غياب «مارتينيز»

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية بعد إصابة إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بارباساترو في كأس ملك إسبانيا.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على بارباساترو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وافتتح فيرمين لوبيز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 18، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 51، يليه هدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، بينما أحرز كل من أدريا دي ميسا، ومارك برات هدفي بارباسترو في الدقيقتين 60 و93 من زمن اللقاء.

وشارك إينيجو مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط، بدلًا من زميله كريستنسن، ولكنه تعرّض للإصابة واضطر للخروج من أرض الملعب، ليحل محله سيرجي روبيرتو.

txt

برشلونة يهزم بارباسترو بثلاثية ويتأهل لدور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا

txt

بلدية المحلة يستضيف سموحة ومودرن فيوتشر يصطدم بالاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة

 

التشخيص المبدئي لإصابة إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إينيجو مارتينيز تعرّض لإصابة جديدة، إذ كشف التشخيص المبدئي إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين في ساقه اليسرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إينيجو مارتينيز سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد البرنامج العلاجي اللازم له، ومدة غيابه عن الملاعب.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إينيجو مارتينيز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، أملًا في أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة أمام نابولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها في 21 فبراير المقبل.

وتُعد هذه الإصابة الثانية التي يتعرّض لها إينيجو مارتينيز، حيث عاد للمرة الأولى بعدما تعافى من الإصابة ذاتها بتمزق في العضلة ذات الرأسين ولكن في ساقه الأيمن، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.

مارتينيز برشلونة كاس ملك اسبانيا بارباساترو إصابة إينيجو مارتينيز إينيجو مارتينيز

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

اليوم.. نظر دعوى علا غانم ضد طليقها

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

فوضى وانقسامات بسبب حرب غزة.. كواليس خناقة نتنياهو مع وزرائه فى اجتماع الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطيني من فحمة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة