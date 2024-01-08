الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يستضيف سموحة ومودرن فيوتشر يصطدم بالاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

تقام اليوم الإثنين، مباراتان في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية حيث يحل سموحة ضيفا على بلدية المحلة في الثالثة عصرا ويستصيف مودرن فيوتشر فريق الاتحاد السكندري في الخامسة مساء.

بلدية المحلة يواجه سموحة

في ملعب غزل المحلة يستضيف بلدية المحلة فريق سموحة في مواجهة قد تكون سهلة لسموحة الذي هزم بلدية المحلة في نفس الملعب بهدفين نظيفين في بطولة دوري تايل.

فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يعاني من تراجع نتائجه في الدوري بسبب طريقة اللعب الجديدة التي يعتمد عليها أحمد عبد الرؤوف وهى شبيهة بالطريقة التي كان يلعب بها الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك وقد تكون مباريات كأس الرابطة فرصة لتأقلم اللاعبين مع الطريقة الجديدة قبل عودة الدوري.

في المقابل تعتبر هى الأسهل لسموحة قبل مواجهة موردن فيوتشر والاتحاد السكندري ويسعى سموحة بقيادة أحمد سامي لتحقيق فوز يعزز طموحاته في المنافسة بقوة على التأهل للدور ربع النهائي.

أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد مغربى وبركات حجاج وعبد الرحمن عامر وطارق علاء ومصطفى ميدو وحسين فيصل وأبوبكر ليادى وأحمد على ولحسن دحدوح ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وإسلام جابر وأحمد خالد وعمرو قلاوة ودوكو دودو وإبراهيم جامبو وفادى فريد، حسام حسن. 

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده أحمد بكر وإسلام أبوالعطا ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو .

فريق سموحة

مودرن فيوتشر يستضيف الاتحاد السكندري

وفي الخامسة مساء يستضيف مودرن فيوتشر فريق الاتحاد السكندري باستاد القاهرة في مواجهة قوية خاصة أن مودرن فيوتشر تأهل لنهائي بطولة السوبر المصري وخسر بصعوبة أمام الأهلي في حين يسعى الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري للفوز بكأس الرابطة والتأهل لبطولة السوبر المصري .

ويفقد كل فريق لاعبا مهما حيث يغيب عمر كمال عبد الواحد عن فيوتشر لانضامه لمنتخب مصر ويغيب الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو عن الاتحاد السكندري.

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وإسلام أبو سليمة وهشام صلاح وسيف تقا وكريم الديب وزغلول الدسوقي وأحمد غنيم وهاني الطامي ومصطفي إبراهيم وعمرو صالح وناصر ناصر وخالد الغندور وعبد الغني محمد وبلال السيد وفوزي الحناوي ورجب عمران وعمر طارق الوحش ومورو ساليفو وأحمد عيد وبنيجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

يدير المباراة هشام القاضي ويساعده محمد فاروق وخالد حسام طه ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وحمادى القلاوي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية سموحة بلدية المحلة مودرن فيوتشر الاتحاد السكندرى

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