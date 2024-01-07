الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يؤجل انطلاق معسكره بسبب كأس الرابطة

ميكالي مدرب المنتخب
ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي

استقرّ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، على تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة الذي كان من المنتظر تدشينه، تمهيدًا لخوض دورة ودية دولية استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس.

وينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكر مغلق من أجل خوض الدورة الودية استعدادًا للمشاركة في الأوليمبياد.

وجاء قرار ميكالي بتأجيل معسكر المنتخب الأوليمبي لمدة 24 ساعة وإقامته يوم الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي معسكره بدايةً من يوم الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد السفر للإمارات.

ويشارك المنتخب الأوليمبي في دورة ودية ستقام في دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بهدف تريزيجيه فى الشوط الأول

المنتخب الأوليمبي كأس الرابطة المنتخب الأوليمبي يؤجل انطلاق معسكره بسبب كأس الرابطة أوليمبياد باريس 2024 روجيرو ميكالي

مواد متعلقة

المنتخب الأوليمبى يواصل تدريباته بالعاصمة الإدارية

قائمة منتخب مصر الأوليمبى لوديتى الأردن وأوزبكستان

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

"اتجوّزنى والنبى هيقتلونى".. آخر كلمات لضحية جريمة شقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين