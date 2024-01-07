المنتخب الأوليمبى يؤجل انطلاق معسكره بسبب كأس الرابطة

استقرّ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، على تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة الذي كان من المنتظر تدشينه، تمهيدًا لخوض دورة ودية دولية استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس.

وينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكر مغلق من أجل خوض الدورة الودية استعدادًا للمشاركة في الأوليمبياد.

وجاء قرار ميكالي بتأجيل معسكر المنتخب الأوليمبي لمدة 24 ساعة وإقامته يوم الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي معسكره بدايةً من يوم الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد السفر للإمارات.

ويشارك المنتخب الأوليمبي في دورة ودية ستقام في دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

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