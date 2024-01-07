الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بهدف تريزيجيه فى الشوط الأول

تريزيجيه يمنح منتخب
تريزيجيه يمنح منتخب مصر التقدم

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام تنزانيا متقدمًا بهدف دون رد، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

سجل هدف الفراعنة في الشوط الأول محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 33.

أحداث الشوط الأول

كان المنتخب قد بدأ المباراة بقوة وسدد محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تمريرة أمامية من إمام عاشور ولكنها قوية للغاية لم يقدر عمر كمال على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 17 تسديدة من مبوانا ساماتا لاعب منتخب تنزانيا من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي من أسفل يمين مرماه ثم أبعدها أحمد حجازي لركنية.

تمريرة خاطئة من الحارس محمد صبحي وصلت إلى سايمون مسوفا يسار منطقة الجزاء، فسدد كرة قوية أبعدها أحمد حجازي لركلة ركنية.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل هدف الفراعنة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة أرضية أسفل الحارس المتقدم عن مرماه.

في الدقيقة 35 تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من إمام عاشور من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وسدد مروان عطية كرة صاروخية في الدقيقة 40 حاول حارس تنزانيا إبعادها قبل أن ترتد من العارضة.

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