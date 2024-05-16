يوسف زيدان ينفى تطرق "تكوين" للحديث عن "الدين".. وهدفنا الحالى التأسيس المعرفى

قال الدكتور والمفكر يوسف زيدان إنه لم يكن من أهداف مؤسسة تكوين التحدث عن الدين أو التدين خلال هذه المرحلة.

وقال خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الناس اللي دارسة فاهمة الفروق بين الدين والتدين وإن كان من الحق أن نتحدث عن مظاهر التدين المغلوطة، ولكنه لم يكن من أولوياتنا الحديث عن كل هذه الأمور".

وتابع: "لدينا 3 حاصلين على البوكر، مخرجين سينما، 2 أساتذة في الأزهر، قسيس من الكنيسة، و30 أستاذ جامعة، ولم يحدث خلال اليومين أي تماس من قريب أو من بعيد عن "دين أو تدين".

وواصل: "قلنا بعد التأسيس المعرفي سنواجه ونتطرق إلى المفاهيم المغلوطة حول الدين، ولكن كانت الخطوة الأولى هو إرساء المفاهيم المنطقية للتفكير".