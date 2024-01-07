تريزيجيه يتقدم للفراعنة على تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

منح محمود حسن (تريزيجيه) التقدم لصالح منتخب مصر أمام تنزانيا في المباراة الودية المقامة بين الفريقين استعدادا لأمم إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 33 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى تريزيجيه الذي استغل تقدم الحارس، قبل أن يسدد الكرة أرضية لحظة تقدمه، وبدأ المنتخب المباراة بقوة وسدد محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تمريرة أمامية من إمام عاشور، ولكنها قوية للغاية لم يقدر عمر كمال على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 17 تسديدة من مبوانا ساماتا لاعب منتخب تنزانيا من خارج منطقة الجزاء، أبعدها محمد صبحي من أسفل يمين مرماه ثم أبعدها أحمد حجازي لركنية.

تمريرة خاطئة من الحارس محمد صبحي وصلت إلى سايمون مسوفا يسار منطقة الجزاء، فسدد كرة قوية أبعدها أحمد حجازي لركلة ركنية.

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