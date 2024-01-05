الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غيابات عديدة في قائمة المصري أمام المقاولون ببطولة كأس الرابطة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب فريق النادي المصري ان الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها النيجيري ايزي إيميكا لاعب خط وسط الفريق اثبتت إصابة اللاعب بتمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة مما أدى إلى حقن اللاعب بالبلازما مع خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف يتم متابعته بشكل دوري من جانب الجهاز الطبي لتحديد مدى تماثل اللاعب للشفاء وقدرته على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح طبيب الفريق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تعرض لكسر في عظام اليد اليمنى وتم وضع يده في جبيرة طبية لتثبيت الكسر والذي سيغيب معه اللاعب عن تدريبات الفريق حتى يتماثل للشفاء بالاضافة للاعب محمد دبش مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة بجزع في أربطة الركبة نتيجة اصطدامه بالقائم خلال مران الفريق.

وعلى جانب آخر سمح الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر للثنائي غيلاس جناوي والياس الجلاصي بالسفر لبلادهم حيث يُنهي غيلاس جناوي بعض ارتباطاته المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بالجزائر فيما ينهي الجلاصي بعض ارتباطاته الأسرية بتونس.

وحرص الجهاز الفني على الاتصال باللاعب محمود حمادة المنضم إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة الأمم الإفريقية  للاطمئنان عليه.

ويواصل الفريق استعدادته للقاء الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة حيث يلتقي فريق المقاولون العرب وذلك في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

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المصرى البورسعيدى المقاولون العرب كأس الرابطة إيزي ايميكا فخر الدين بن يوسف

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