دربي القناة في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر بدوري نايل

عقب انتهاء الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أصبح البحث عن مواعيد الجولة التي تليها، وتحديدا الحادية عشر، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

وتشهد الجولة الحادية عشر، استمرار غياب الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر، عن الساحة المحلية بعد قرار رابطة الأندية المحترفة، بتأجيل مبارياتهم في هذه الجولة لآجل غير مسمى، لإعطاء لاعبي المنتخب الوطني الأول، قدر كبير من الراحة، قبل خوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المونديال الإفريقي، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وتستمر حتى 11 فبراير من العام ذاته، بالعاصمة الإيفوارية "إبيدجان".

وغاب الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر، عن مباريات الجولة العاشرة، بسبب إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والتي أقيمت بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وتوج الأهلي بلقبها أمس الخميس.

وتنطلق الجولة الحادية عشر من دوري نايل، غدا السبت 30 ديسمبر الجاري 2023، وتستمر حتى الاثنين الأول من يناير للعام الميلادي الجديد 2024، حيث تقام على مدار يومين فقط.

وتشهد الجولة ذاتها، إقامة 5 مباريات من أصل 9 مع تأجيل أربعة لقاءات أخرى.

وستكون هذه الجولة هي الأخيرة بدوري نايل، قبل توقف المسابقة المحلية، استعدادا لمشاركة الفراعنة في “كان 2023”.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (2023/2024)

السبت 30 ديسمبر 2023

البنك الأهلي & المقاولون العرب.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

إنبي & بلدية المحلة.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

طلائع الجيش & زد.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

الاثنين 1/1/2024

الداخلية & الاتحاد السكندري ..الرابعة عصرا.. (ستاد السلام).

المصري البورسعيدي & الإسماعيلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

بينما تم تأجيل مباريات بيراميدز وسموحة وفاركو والأهلي، وسيراميكا كليوباترا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، والتي كان مقررا لها الثلاثاء المقبل الموافق 2/1/2024.

نتائج الجولة العاشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

الجونة 1 إنبي 2

بلدية المحلة 0 البنك الأهلي 2

الاتحاد السكندري 3 فاركو 1

زد 3 الداخلية 1

سموحة 1 طلائع الجيش 0

مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

الزمالك والأهلي مؤجل.

سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مؤجل.

المقاولون العرب وبيراميدز مؤجل.

الإسماعيلي ومودرن فيوتشر مؤجل.