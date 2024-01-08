الصحف البريطانية عن موقعة «الإمارات»: ليفربول يزيد معاناة أرسنال

سلطت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على فوز ليفربول أمام أرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على آرسنال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جاكوب كيويور الهدف الأول في الدقيقة 80 بالخطأ في مرماه، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء، لينجح ليفربول في إقصاء أرسنال، والتأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الصحف البريطانية تُشيد بفوز ليفربول على أرسنال

وكانت البداية مع صحيفة "ميرور" التي عنونت "ليفربول يُقصي أرسنال بثنائية"، مُضيفة: "كتيبة يورجن كلوب تتمكّن من الفوز على لاعبي أرسنال بنيران صديقة وهدف لويس دياز".

فيما خرجت صحيفة "صن" بعنوان "أرسنال يخفق مرة أخرى"، مُضيفة: "أرسنال يوّدع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليفربول من الدور الثالث بثنائية نظيفة".

صحيفة "صن"

أما صحيفة "تليجراف" فقد عنونت "ليفربول يُزيد معاناة أرسنال"، مُضيفة: "أرتيتا عانى من غياب مهاجم حقيقي أمام رجال كلوب، ليوّدع كأس الاتحاد من الدور الثالث".

وأشارت الصحيفة إلى تراجع أداء أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة الماضية، وتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج.

ولم تختلف صحيفة "ديلي إكسبريس" عن البقية، حيث عنونت "الريدز يطيح بالجانرز بهدفين"، مُضيفة: "ليفربول يستكمل مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال بفضل هدفي كيويور ولويس دياز".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أخرى أمام نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.