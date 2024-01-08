كيليان مبابى يتوصل لاتفاق نهائى للانتقال إلى ريال مدريد فى هذا الموعد

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، وكذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي ريال مدريد منحوا مبابي مهلة لمدة أسبوعين فقط، وذلك لتحديد موقفه النهائي، إما الموافقه على الانضمام إلى الفريق أو غلق ملف انتقاله إلى الميرنجي للأبد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

مبابي يحسم موقفه ويتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن كيليان مبابي توصل لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، وحسم قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأوضح الموقع الفرنسي، في تقريره الحصري الصادر صباح اليوم الإثنين، أن مبابي سينضم إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ولم يذكر التقرير الصادر من موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أي تفاصيل تخص المفاوضات بين مبابي وإدارة ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، رغم وجود بند بإمكانية وجود موسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تفعيله.

تضارب في الآراء بشأن مستقبل كيليان مبابي

في المقابل، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية في وقت سابق بأن مبابي غير راضٍ عن محاولات ريال مدريد لضمه بالمجان، ويُخطط لدراسة باقي العروض المُقدمة له.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره، في ظل منحه هذه المُهلة القصيرة.

ويُعد مبابي محل اهتمام قوي من قِبل العديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نادي ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن مبابي قد صرّح سابقًا بأنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله، مشيرًا إلى وجود اتفاق بينه وبين ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ولكن ما يهمه حاليًا هو الفريق ومحاولة التتويج بكل الألقاب الممكنة. لمطالعة تصريحاته كاملة من هنا.

وكان مبابي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، مقابل 180 مليون يورو.

وشارك مبابي في فوز باريس سان جيرمان على ريفال بكأس فرنسا، التي أقيمت مساء أمس الأحد، حيث سجل هاتريك في انتصار فريقه بنتيجة 9- 0.