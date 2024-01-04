"مبابى" يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، جدلًا جديدًا بشأن مستقبله مع الفريق بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا ثمينًا على تولوز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ليتوّج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية على التوالي.

وسجل لي كانج-إن الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة، ليُضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

وأصبح كيليان مبابي الهدّاف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، على ملعب "بارك دي برينس" في جميع المسابقات، برصيد 111 هدفًا.

مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

وعقب المباراة، أدلى مبابي بتصريحات جديدة ليُثير الجدل والغموض مجددًا بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان خلال الفنرة المقبلة.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات مبابي، قائلًا: "في عام 2022 لم أعرف قراري قبل شهر مايو".

وأوضح: "لم أحسم قراري النهائي حتى الآن، لذلك لا أريد أن يتحدث أحد عن وضعي داخل النادي في الوقت الحالي".

وتابع: "ما يهم حاليًا هو الفريق، ومحاولة التتويج بكافة الألقاب الممكنة في المسابقات التي نخوضها".

وأكد: "لديّ اتفاق مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بأن كل الأطراف محمية".

واختتم مبابي تصريحاته، مُشددًا: "كما قلت، المهم حاليًا هو الفريق وليس مستقبلي".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي ربطت اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام نادي ريال مديد الإسباني بالحصول على خدماته، بجانب وجود رغبة من اللاعب أيضًا بارتداء القميص الملكي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي ريال مدريد منحوا مبابي مهلة لمدة أسبوعين فقط، وذلك لتحديد موقفه النهائي، إما الموافقه على الانضمام إلى الفريق أو غلق ملف انتقاله إلى الميرنجي للأبد. لمطالعة التفاصيل من هنا.