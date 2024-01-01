الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ليفربول ينافس ريال مدريد بقوة على ضم كيليان مبابي

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية دخول اسم جديد في مفاوضات ضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن ليفربول الإنجليزي أصبح مرشح قوي وجدي لمنافسة ريال مدريد على ضم مبابي الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ودخل اليوم في الفترة التي يسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه.

صاحب الـ 25 عامًا شارك هذا الموسم في 16 لقاء سجل 18 هدفًا وصنع 2.

ريال مدريد يمنح كيليان مبابي مهلة حتى 15 يناير لاتخاذ قراره النهائي 

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن إدارة ريال مدريد مستعدة للتحرك مرة أخرى من أجل ضم مبابي، مشيرة إلى أن الوضع اختلف كليًا عن السابق.

وترغب إدارة ريال مدريد في ضمان توقيع كيليان مبابي في أسرع وقت حتى لا يقع النادي في نفس الخطأ الذي وقع فيه في السنوات الماضية.

أضافت "ذا أثلتيك" في تقرير، أن إدارة ريال مدريد مازالت على تواصل مع مبابي، وأن النادي حدد منتصف يناير، موعدًا نهائيًا ليحسم مبابي موقفه.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان ليفربول

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