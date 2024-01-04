منتخب مصر يخوض تدريبه الثانى باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

كما شارك الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات بصورة طبيعية.

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جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنافس المنتخبات على اللقب في النسخة الحالية، وينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر متابعة مباريات منتخبهم الوطني ويترقبون تألق "الفراعنة" بعد تأهيلهم للبطولة في التصفيات بتصدر مجموعاتهم متطلعين لتحقيق أداء مميز ومن المتوقع أن تكون المباريات تنافسية بين المنتخبات وتضم البطولة عدد من المنتخبات القوية كمنتخب المغرب، والسنغال، ونيجيريا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتونس، وغانا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام موزمبيق في الجولة الأولى يوم 14 يناير 2024 ويطمح الفراعنة في تحقيق بداية قوية تمهيدًا لمشوارهم في البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

مصر & موزمبيق

تنطلق مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد، 14 يناير 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر & غانا

ويواجه المنتخب المصري منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس 18 يناير 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر & مصر

تقام مباراة الجولة الثالثة يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.