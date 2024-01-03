الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد أسامة جلال للإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

خضع أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم إفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري، كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقرر منتخب مصر استدعاء مهند لاشين بدلًا من أحمد نبيل كوكا الذي تم استبعاده بسبب الإصابة في أربطة الركبة.

على صعيد آخر، قرّر البرتغالي  روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فتح مران الفراعنة أمام وسائل الإعلام بعد غدٍ الجمعة للردود على كل استفسارات وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة ربع الساعة الأول من مران الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تنطلق فعالياتها 13 يناير الجارى، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطنى تدريباتهم على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين على أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول للمران غدًا، وكذلك مهند لاشين لاعب بيراميدز الذى تم استدعاؤه خلفًا لأحمد نبيل كوكا الذى تم استبعاده بسبب الإصابة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفراعنة على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم وخروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

جاءت هذه اللفتة الطيبة من جانب الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم للاعب باعتباره أصغر لاعب فى قائمة الفراعنة، لكن لم يكتب له السفر إلى كوت ديفوار بسبب الإصابة.

وركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الخاصة بلاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى التى ألقاها المدرب البرتغالى على اللاعبين قبل خوض المران الأول للفراعنة استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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