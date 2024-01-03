أول تعليق من كوكا بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر

علّق أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر، عقب استبعاده من قائمة كأس الأمم الأفريقية للإصابة.

ونشر كوكا عبر حسابه على فيس بوك، آية قرأنية "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وعلق قائلًا: "الحمدلله دائمًا وأبدًا، قدر الله وما شاء فعل الحمدلله إنها جت في حاجة بسيطة مش كبيرة، بطولة كان نفسي أمثل فيها منتخب مصر بالذات في السن دي، لكن الحمد لله ماليش نصيب وربنا دايمًا مبيجبش إلا الخير وأنا راضى الحمد لله، وبإذن الله عوض ربنا كبير في اللي جاي، بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

وكان منتخب مصر قد أعلن رسميًا عن استبعاده من معسكر الفراعنة بسبب إصابته في أربطة القدم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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طبيب الأهلى يتواصل مع المنتخب للاطلاع على إصابة كوكا

وسبق أن أكد د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم ‏الإفريقية.‏

وأوضح أن د. محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏