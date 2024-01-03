لاعبو الفراعنة يدعمون "كوكا" قبل مغادرة معسكر المنتخب

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفراعنة على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم وخروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وجاءت هذه اللفتة الطيبة من جانب الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم للاعب باعتباره أصغر لاعب فى قائمة الفراعنة، لكن لم يكتب له السفر إلى كوت ديفوار بسبب الإصابة.

واستدعى روى فيتوريا مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز لخلافة كوكا فى قائمة الفراعنة التى تشارك فى بطولة أمم إفريقيا 2024 التى ستخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا.

ركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الخاصة بلاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى التى ألقاها المدرب البرتغالى على اللاعبين قبل خوض المران الأول للفراعنة استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتحدث فيتوريا خلال المحاضرة على كيفية التمركز الجيد داخل الملعب، وعدم وجود متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء أو تدارك الأمر فى مباريات البطولات المجمعة التى تحتاج لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة حتى النهائى، خاصة فى الشق الدفاعى الذى عانى طوال الفترة الماضية فى ظل غياب بعض العناصر الأساسية.

وتطرق فيتوريا للحديث عن ضرورة بدء الهجمات والتحضير من الخلف للأمام عن طريق لاعبى خط الوسط والجناحين، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك أفضل جناحين فى إفريقيا سواء محمد صلاح فى الجهة اليمنى أو محمود حسن تريزيجيه أو عمر مرموش فى الجهة اليسرى، ما يحتم ضرورة استغلال هذه الميزة فى الوصول للمرمى بشكل أفضل وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين فى البطولة.