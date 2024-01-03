الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

كوكا
كوكا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن اللاعب البديل لـ أحمد نبيل كوكا، في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن استبعاد أحمد نبيل كوكا متوسط ميدان نادي الأهلي، من قائمة “الفراعنة” لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وأعلن فيتوريا، استدعاء مهند لاشين متوسط ميدان فريق بيراميدز، لقائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا.

وكان مهند لاشين قد تواجد في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2021، التي أُقيمت في الكاميرون قبل عامين.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة منتخبات غانا، موزمبيق، كاب فيردي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري.

روي فيتوريا قائمة منتخب مصر مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 مهند لاشين

مواد متعلقة

حقيقة اقتراب عبدالرزاق حمدالله من الانتقال لـ الرجاء المغربى

سيريوس يكشف آخر مستجدات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

مواهب منتظرة بكوت ديفوار 2023 (3).. بلال الخنوس نجم المغرب

بوروسيا دورتموند يفاوض مانشستر يونايتد لاستعارة جادون سانشو

رسميا.. توتنهام يجدد عقد لاعبه بابي مطر سار حتى 2030

مانشستر يونايتد يطلب استمرار أونانا حتى مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

صلاح يسجل هدفه الـ150 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة