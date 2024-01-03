رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن اللاعب البديل لـ أحمد نبيل كوكا، في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن استبعاد أحمد نبيل كوكا متوسط ميدان نادي الأهلي، من قائمة “الفراعنة” لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وأعلن فيتوريا، استدعاء مهند لاشين متوسط ميدان فريق بيراميدز، لقائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا.

وكان مهند لاشين قد تواجد في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2021، التي أُقيمت في الكاميرون قبل عامين.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة منتخبات غانا، موزمبيق، كاب فيردي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري.