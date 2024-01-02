الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة اقتراب عبدالرزاق حمدالله من الانتقال لـ الرجاء المغربى

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

كشف عبدالرحيم حمدالله وكيل أعمال وشقيق المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة السعودي، حقيقة اقتراب اللاعب من الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب حمدالله من مغادرة اتحاد جدة، في ظل تأكيد نادي الرجاء البيضاوي المغربي من خلال رئيس مجلس إدارته، رغبته في استعارته.

وقال عبدالرحيم في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية: "حمدالله مستمر مع اتحاد جدة.. ما تردد بشأن رحيله عن النادي غير صحيح نهائيًا، والأمر واضح بخصوص هذا الأمر".

واستطرد: اتفاق مع الرجاء بخصوص انتقال حمدالله؟ غير صحيح نهائيًا، لا توجد مفاوضات جارية معهم، كل هذه الأمور لا تؤثر على اللاعب نهائيًا.

وكان حمدالله قد تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب؛ للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وسجل حمدالله 15 هدفًا مع الاتحاد هذا الموسم بمختلف المسابقات، إضافة لصناعته 3 أهداف.

عبد الرزاق حمدالله حمدالله اتحاد جدة الرجاء منتخب المغرب

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