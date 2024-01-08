فيتوريا يمنح لاعبي المنتخب راحة لالتقاط الأنفاس قبل السفر لـ«أبيدجان»

فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، منح لاعبي الفراعنة، راحة سلبية اليوم الاثنين، من أجل التقاط الأنفاس وزيارة الأهل قبل العودة للتجمع في ساعة متاخرة من مساء اليوم داخل فندق الإقامة تمهيدا للسفر إلى كوت ديفوار في الثالثة من عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفراعنة تدريبا خفيفا صباح غد الثلاثاء قبل السفر إلى العاصمة الإيفوارية “أبيدجان”، وذلك نظرا لوصول المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار في ساعة متأخرة من الليل، الأمر الذي يحول دون خوض تدريبات هناك قبل يوم الأربعاء.

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا بهدفين نظيفين على نظيره التنزاني في مباراة أمس التي أقيمت على إستاد القاهرة، وهي التجربة الودية الوحيدة التي خاضها الفراعنة قبل بداية المشوار الأفريقي.

واطمأن البرتغالي روي فيتورريا المدير الفني للمنتخب الوطني على جاهزية لاعبيه خلال المباراة بعدما أشرك 6 تغييرات خلال اللقاء، كان الهدف منهم تجربة أكبر عدد من اللاعبين.

موقف عمر كمال من مباراة مصر وموزمبيق

في الوقت نفسه كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيرة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

ويبحث المنتخب الوطني عن النجمة الثامنة فى تاريخه، بعد الوصول إلى المباراة النهائية في عامي 2017 و2021 دون الصعود لمنصة التتويج.