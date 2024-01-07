الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024 والتي ستقام في كوت ديفوار، خلال الأيام المقبلة حيث يتطلع منتخب مصر لتحقيق لقبه الثامن في هذه البطولة وتستعد مصر للمنافسة في المجموعة الثانية، حيث ستواجه موزمبيق وغانا والرأس الأخضر ويسعى منتخب الفراعنة للتألق وإسعاد الجماهير بالحصول على اللقب.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024.

مصر vs موزمبيق

وتنطلق المباراة الأولى للمنتخب المصري ضمن مشواره في بطولة كأس الأمم الافريقية يوم الاحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري حيث يخوض الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب موزمبيق وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00  مساء بتوقيت القاهرة.

مصر vs غانا 

أما الجولة الثانية من دور المجموعات فيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غانا وذلك يوم الخميس 18 من شهر يناير الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مصر vs الرأس الأخضر

أما الجولة الثالثة من دور المجموعات فيواجه فيها المنتخب المصري نظيره منتخب الرأس الأخضر في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 22 من شهر يناير الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا تشهد رواجا كبيرا ومن المتوقع أن تشهد الجماهير المصرية والعربية مواجهات مثيرة وتنافس شديد، في انتظار أن تكون هذه النسخة من البطولة ذكرى لا تنسى لعشاق كرة القدم.

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قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم أفريقيا 2024

حراسة المرمى:
- محمد الشناوى
- أحمد الشناوى
- محمد أبو جبل
- محمد صبحى

خط الدفاع:
- أحمد حجازى
- محمد عبد المنعم
- على جبر
- أسامة جلال
- أحمد سامى
- محمد هانى
- عمر كمال عبد الواحد
- أحمد فتوح
- محمد حمدى

خط الوسط:
- حمدى فتحى
- إمام عاشور
- محمد الننى
- مروان عطية
- أحمد السيد زيزو
- أحمد نبيل كوكا
- محمود حمادة

الهجوم:
- محمد صلاح
- مصطفى فتحى
- محمود تريزيجيه
- عمر مرموش
- مصطفى محمد
- محمود كهربا
- أحمد حسن كوكا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب في أمم افريقيا 2024

وتتزايد التساؤلات حول القنوات الناقلة لهذه اللحظات المثيرة.

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس "BeIN Sports"، الحاصلة على حق النقل المباشر للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

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