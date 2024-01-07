الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب المغرب تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023

بعثة المنتخب المغربي
بعثة المنتخب المغربي قبل المغادرة إلى كوت ديفوار

توجهت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد، إلى كوت ديفوار، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسبما ذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن بعثة الفريق، غادرت في رحلة مباشرة، من مطار الرباط سلا، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، ليكون منتخب «أسود الأطلس» أول الواصلين إلى كوت ديفوار، استعدادًا لخوض البطولة.

وستقام كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، قد وضعت المنتخب المغربي، في المجوعة السادسة التي تضم كل من تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

وسيستهل المنتخب المغربي، مشواره في البطولة، بمواجهة تنزانيا، يوم 17 يناير الجاري.

المنتخب المغربي كأس الأمم الإفريقية 2023 الاتحاد المغربي لكرة القدم أسود الأطلس كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 الكونغو الديمقراطية تنزانيا

مواد متعلقة

القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا

فيكتور أوسيمين: نطمح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"مشيت في الحرام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل شقيقتها بجريمة شقة المعصرة

بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين