بعثة منتخب المغرب تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023

توجهت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد، إلى كوت ديفوار، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسبما ذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن بعثة الفريق، غادرت في رحلة مباشرة، من مطار الرباط سلا، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، ليكون منتخب «أسود الأطلس» أول الواصلين إلى كوت ديفوار، استعدادًا لخوض البطولة.

وستقام كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023، قد وضعت المنتخب المغربي، في المجوعة السادسة التي تضم كل من تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

وسيستهل المنتخب المغربي، مشواره في البطولة، بمواجهة تنزانيا، يوم 17 يناير الجاري.