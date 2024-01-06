فيكتور أوسيمين: نطمح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023

أعرب فيكتور أوسيمين، مهاجم المنتخب النيجيري، عن تطلعه للفوز مع منتخب «النسور الخضراء» بكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستستضيفها كوت ديفوار، الشهر الجاري.

ويري نجم نابولي الإيطالي، أن منتخب نيجيريا يتمتع بالجودة الكافية للسير في طريق حصد لقب كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وقال أوسيمين خلال حفل عشاء نظم للاحتفال بتتويجه كأفضل لاعب إفريقي في مقر تدريب منتخب نيجيريا، في أبو ظبي مساء الجمعة، في تصريحات نقلها موقع (completesports) النيجيري: "أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو الذهاب إلى كوت ديفوار، والفوز باللقب".

وأضاف أوسيمين: "أنا أؤمن بهذه المجموعة، لدينا مجموعة من اللاعبين الموهوبين لتنفيذ المهمة، وسنقوم بعمل جيد".

وحصد فيكتور أوسيمين، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، بعد منافسة مع كل من المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي.

وتشارك نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2023، ضمن المجموعة الأولى، رفقة كل من كوت ديفوار، وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

وسيستهل منتخب نيجيريا، مشوارها في دور المجموعات للبطولة، بمواجهة غينيا الإستوائية، يوم الرابع عشر من يناير الجاري.