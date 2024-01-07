الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتترقب الجماهير في القارة السمراء، انطلاق العرس القاري الكبير، الذي ستحتضنه كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وستنطلق النسخة الـ 34 لكأس أمم إفريقيا، بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع كوت ديفوار، وغينيا بيساو، يوم الثالث عشر من يناير الجاري.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، وناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا

القوائم النهائية لمنتخبات كأس الأمم الأفريقية 2023

جاءت القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 على النحو التالي:

منتخب الجزائر

 

منتخب أنجولا

 

منتخب بوركينا فاسو

 

منتخب الرأس الأخضر

 

منتخب الكونغو الديمقراطية

 

منتخب كوت ديفوار

 

منتخب مصر

 

منتخب غينيا الإستوائية

 

منتخب جامبيا

 

منتخب غانا

 

منتخب غينيا

 

منتخب غينيا بيساو

 

منتخب مالي

 

منتخب المغرب

 

منتخب موريتانيا

 

منتخب موزمبيق 

 

منتخب ناميبيا

 

منتخب نيجيريا

 

منتخب السنغال

 

منتخب جنوب إفريقيا

 

منتخب تنزانيا

منتخب تونس

 

منتخب زامبيا

 

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