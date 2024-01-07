الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا..  وجدول مباريات الأحد 7-1-2024 

منتخب مصر
منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات المحببة لعشاق كرة القدم ويبحثون عنها بكثرة سواء الدولية او الإقليمية أو المحلية لمشاهدة منافسات فرقهم المفضلة لنيل الفوز.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2024 وعلى رأسها مباراة منتخب مصر الودية المنتظرة وكذلك المباريات الدولية المختلفة.

 

مصر.. مباريات ودية دولية
 

مباراة منتخب مصر وتنزانيا الساعة 6:00 تقام على استاد القاهرة الدولي 
 

مباراة المغرب وجامبيا الساعة  15:00
 

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي

مباراة روما وأتالانتا الساعة 21:45

مباراة ساليرنيتانا ويوفنتوس الساعة 19:00

مبارا  تورينو ونابولي الساعة  16:00

مباراة أودينيزي ولاتسيو الساعة 16:00

مباراة إمبولي وميلان الساعة 13:30

 

مواعيد مباريات اليوم الدوري البرتغالي

مباراة سبورتنج براجا وفيتوريا جيماريش الساعة 22:30

مباراة فاماليساو وتشافيس الساعة  22:30

مباراة ريو أفي وبورتيمونينسي الساعة  20:00
 

مباريات اليوم الدوري التركي

مباراة جالاتا سراي وكونيا سبور الساعة  18:00

مباراة إسطنبول سبور وفنرباهتشة الساعة  15:00

مباراة قيصري سبور وسيفاس سبور الساعة  12:30
 

جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2024 الجولة الأولى

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة أرسنال وليفربول الساعة  18:30

مباراة وست هام يونايتد وبريستول سيتي الساعة 16:00

مبارا  نوتينجهام فورست وبلاكبول الساعة  16:00

مباراة لوتون تاون وبولتون واندررز الساعة 16:00

مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون الساعة 16:00

مباراة بيتربروه يونايتد وليدز يونايتد الساعة  16:00

مباراة شوروسبري تاون وريكسهام الساعة  16:00

مباراة وست بروميتش ألبيون وألدرشوت الساعة  15:00
 

مباريات اليوم كأس ملك إسبانيا

مباراة تنيريفي ولاس بالماس الساعة  23:00

مباراة مالاجا وريال سوسيداد الساعة 22:00

مباراة بارباسترو وبرشلونة الساعة 22:00

مباراة إيبار وأتليتك بلباو الساعة 20:00

مباراة كارتاجينا وفالنسيا الساعة 20:00

مباراة أونيونيستاس وفياريال الساعة 19:00

مباراة راسينج فيرول وإشبيلية الساعة 17:00

مباراة سي دي كاستيون وأوساسونا الساعة 17:00

مباراة ريال بورجوس وريال مايوركا الساعة 13:00

مباراة أموريبيتا وسيلتا فيجو الساعة 13:00

مباريات اليوم  كأس فرنسا

مباراة ريفيل وباريس سان جيرمان الساعة 21:45

مباراة لوهان كويسو وروان الساعة 18:30

مباراة بيرجيرا وليبورن الساعة  18:30

مباراة شامبيري وتولوز الساعة 18:30

مباراة ديبي وستاد لافالويس الساعة 18:30

مباراة دينان وستاد ريمس الساعة 18:30

مباراة فيورز وسانت بريست الساعة 18:30

مباراة جينجان وستاد رين الساعة 15:30

مباراة لو هافر وكان الساعة  15:30

مباراة لانس وموناكو الساعة 15:30

مبارا  بونتاليير وأولمبيك ليون الساعة 15:30

مباراة تيونفيل وأولمبيك مارسيليا الساعة 15:30

 

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مواعيد مباريات اليوم السبت 6-1-2024 والقنوات الناقلة

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منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا استعدادًا لودية تنزانيا غدًا (صور)

مواعيد مباريات اليوم اليوم الأحد اليوم الاحد 7-1-2024 مباراة منتخب مصر مباراة منتخب مصر وتنزانيا مباريات اليوم الدوري الإيطالي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي

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