الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد، في مختلف البطولات والدوريات المقامة في هذه الفترة والتي تستحوذ على اهتمامهم.

 

وننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 والتي يمكن مشاهدتها من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصصة في إذاعة ونقل مختلف البطولات الكروية والرياضية.

 

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة فولهام ضد آرسنال الساعة 16:00 

مباراة توتنهام ضد بورنموث الساعة 16:00 
 

موعد مباراة الأهلي 

من المقرر أن يتلقي الفريق الأهلى مع فريق فاركو، ضمن مباريات الدوري المصري، وذلك يوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
 

وضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع ميدياما ٢٣ فبراير ٢٠٢٤.
 

مباراة الاهلي والزمالك 

وضمن مباريات الدوري المصري أيضا يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك الاثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤، وحتى الآن موعد المباراة هو الرابعة عصرًا. 

 

مباراة الزمالك القادمة 

من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك لمواجهة فريق الوحدة الإماراتى السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ في مباراة ودية  باستاد آل نهيان بالإمارات وتكون المباراة في تمام الساعة  السادسة والنصف مساء.
 

كما يستعد فريق الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير ٢٠٢٤، والمقامة في دبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي وأهلى جدة السعودي.
 

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تردد القنوات الرياضية 
 

تردد قناة  أون تايم سبورت 1  على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي 
معامل التصحيح 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861 
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 3 
التردد 11861
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 4 على القمر الصناعي نايل سات 
التردد 11861
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 5 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861 
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 
 

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مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

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