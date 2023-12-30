السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا كبيرا من قبل عشاق الساحرة المستديرة وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم في العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023

يمكن للملايين معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات خاصة مع إقامة العديد من الدوريات العالمية والمحلية حاليا في مختلف الدول العربية والتي جاءت كما يلي:


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


موعد مباراة نادي لوتون تاون ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي وولفروهامبتون ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي شيلفيد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 فى الدورى الإنجليزى


مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الفتح ضد نادي الاخدود في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الطائي ضد نادي الاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الشباب ضد نادي الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي التعاون ضد نادي النصر في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة نادي البنك الأهلي ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي إنبي ضد نادي بلدية المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي طلائع الجيش ضد نادي زاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن متابعة كافة المبارايات السابقة من خلال شاشة قناة بين سبورت القطرية Bein Sports والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها عبر الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد:- 10810.
الاستقطاب:- أفقي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 4/3.


قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي:- نايل سات.
التردد:- 10850.
الاستقطاب:- عمودي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 4/3.

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