10 أيام راحة للاعبى الأهلى بعد السوبر.. والشناوى جاهز للمنتخب

قرر مجلس إدارة نادى الأهلى صرف مكافأة للاعبى فريق كرة القدم وجهازهم الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بعد تحقيق لقب بطولة السوبر المصرى الـ١٤ فى تاريخ «المارد الأحمر»، بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤-٢، فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب محمد بن زايد فى مدينة أبوظبى الإماراتية.

ويحصل أعضاء الجهاز الفنى بقيادة «كولر» على شهر مكافأة، بينما يحصل كل لاعب على ١٥٠ ألف جنيه، وفقًا للائحة المعمول بها فى الفريق، وبعد حصد النادى ٢٥٠ ألف دولار مكافأة الفوز بالبطولة. وأخطر محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، خالد بيبو، مدير الكرة، بسرعة تحويل مكافأة السوبر إلى الحسابات البنكية للاعبين، عقب حصول إدارة النادى على مكافأة الفوز باللقب من اتحاد الكرة، على أن يكون صرف المبالغ وفقًا لنسبة المشاركة، حسب ما تنص عليه لائحة الفريق.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة ١٠ أيام بدلًا من ٧، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

وتخلف الجنوب إفريقى بيرسى تاو، والفرنسى أنتونى موديست، عن العودة مع الفريق إلى القاهرة، وتوجها إلى بلديهما بشكل مباشر من الإمارات، استغلالًا للراحة السلبية، التى حصل عليها «المارد الأحمر»؛ لتوقف المسابقات المحلية والقارية؛ بسبب ارتباط المنتخبات الوطنية بخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر داخل الجهاز الطبى للأهلى إن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزًا للمشاركة فى معسكر المنتخب الوطنى، استعدادًا لخوض منافسات أمم إفريقيا، المقررة إقامتها فى كوت ديفوار خلال يناير وفبراير المقبلين.

وأوضح المصدر أن «الشناوى» يعانى من شد خفيف فى العضلة الخلفية، ولن يمنعه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى، الذى ينطلق بعد غد الإثنين.

وكشف مصدر مسئول فى الأهلى عن تفاصيل محاولات إدارة الكرة للتعاقد مع الفلسطينى وسام أبوعلى، مهاجم سيريوس السويدى، خلال انتقالات يناير.

وقال المصدر إن إدارة التعاقدات بالأهلى أرسلت عرضًا لضم «أبوعلى» بقيمة مليون و٢٠٠ ألف دولار، إلى جانب ما سيحصل عليه اللاعب، وذلك بعدما وافق مارسيل كولر على ضم اللاعب، والاستقرار على بيع المالى أليو ديانج.

وحسب المصدر، لا يمانع النادى السويدى رحيل المهاجم الفلسطينى إلى الأهلى، لكنه يريد زيادة المقابل المالى، وهو ما يتم التفاوض بشأنه فى الوقت الحالى، علمًا بأن أوتريخت الهولندى عرض ٩٠٠ ألف دولار فقط؛ للحصول على خدمات اللاعب.

وحصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، على موافقة المهاجم الفلسطينى البالغ من العمر ٢٤ عامًا بشأن الانضمام إلى نادى القرن، فى ظل تألق اللاعب مع فريقه، وتسجيله ١٠ أهداف فى ١٦ مباراة.