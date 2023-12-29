الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة.. ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد. وأشاد رئيس النادي بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.

وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة.

وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.

وقال الكابتن محمود الخطيب إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كافة المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادرت دولة الإمارات عائدة إلى القاهرة، بعد ختام مشاركة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢، في المباراة التي أقيمت مساء أكس الخميس على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداراي والطبي بكأس السوبر المصري

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي، وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على تحقيق الفوز، بالرغم من الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة، ولكن لاعبي الأهلي تحملوا المسئولية -كعادتهم- وأسعدوا جماهيرهم، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية أو في كأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان.

وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة وهو الأمر الذي يستوجب معها الاستعداد الجيد على كافة المستويات; خاصة أن جماهير النادي دائمًا ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان.