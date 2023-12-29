السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عرض تركى كبير للتعاقد مع أليو ديانج من الأهلى فى يناير

أليو ديانج
أليو ديانج

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي طرابزون سبور التركي قد تقدم بعرض مالي ضخم للحصول على خدمات الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب المالي يمتلك عقدًا ساريًا مع الأهلي حتى صيف 2026 المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت من قبل عن وجود اهتمام من جانب نادي قطر القطري للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير تركية، أن أليو ديانج مطلوب من نادي طرابزون سبور التركي الذي تقدم بعرض مالي تبلغ قيمته 5 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي طرابزون سبور التركي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

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طرابزون سبور التركي الاهلى أليو ديانج الدورى التركى الدورى المصرى

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