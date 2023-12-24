جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 /12 /2023 ومنافسات الأهلى والزمالك القادمة

تستحوذ الساحرة المستديرة على اهتمام الكثير من عشاقها الباحثين عن مواعيد مباريات مختلف البطولات لفرقهم المفضلة سواء المحلية أو الاوروبية والافريقية.

يلبي موقع الدستور هذا الشغف لعشاق كرة القدم بنشر جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 24 /12 /2023 في كأس العالم للأندية والأهلي والزمالك القادمة.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

الساعة 13:00 مباراة وولفرهامبتون - تشيلسي



مواعيد مباريات الاهلي القادمة

يلتقي المارد الأحمر الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم 25 ديسمبر 2023 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بالإمارات.



مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك مع فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري النيل، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، حتى الآن تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء.

مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي الممتاز

الساعة 10:30 مباراة قونيا سبور - قيصري سبور

الساعة 13:00 مباراة أضنة ديمرسبور - أنطاليا سبور

الساعة 16:00 مباراة فنربخشة - جالطة سراي

مباريات الدوري الإسكتلندي للمحترفين

الساعة 12:00 مباراة ماذرويل - جلاسكو رينجرز

مواعيد مباريات اليوم الدوري اللبناني - الدرجة الرابعة - جبل لبنان

الساعة 08:00 مباراة الوحدة الشوف - سعد الصفاء الباروك

الساعة 08:00 مباراة الزمالك شحيم - الرياضي كفرمتى

الساعة 09:00 مباراة العربي برجا - الجبل مجدلبعنا

الساعة 09:00 مباراة الثقافي شحيم - ماسيس

الساعة 10:15 مباراة شحيم الرياضي - اللواء برجا

الساعة 12:00 مباراة السلام البساتين - الروضة الدكوانة

الساعة 12:00 مباراة الإستقلال - الوفاء الغبيري

مباريات دوري أدنوك للمحترفين - الامارات

الساعة 12:45 مباراة الشارقة - عجمان

الساعة 12:45 مباراة البطائح - العين

الساعة 15:30 مباراة شباب الأهلي - الوصل

الساعة 15:30 مباراة خورفكان - الوحدة

مباريات دوري زين الكويتي - الدرجة الممتازة

الساعة 14:25 مباراة العربي - الشباب

الساعة 17:00 مباراة الفحيحيل - خيطان

مواعيد مباريات اليوم دوري نجوم العراق

الساعة 11:30 مباراة نوروز - النفط

الساعة 11:30 مباراة الكرخ - زاخو

الساعة 14:00 مباراة النجف - القاسم

الساعة 16:00 مباراة القوة الجوية - الطلبة

مباريات الدوري الموريتاني

الساعة 16:30 مباراة تفرغ زينه - كونكورد

مواعيد مباريات اليوم دوري الدرجة الثانية السعودي

الساعة 11:55 مباراة الجبيل - الساحل

الساعة 12:15 مباراة السد - الدرعية

الساعة 12:15 مباراة الشعيب - عرعر

الساعة 12:20 مباراة الصقر - النور

الساعة 12:35 مباراة القوس - طويق

الساعة 12:40 مباراة بيشة - الحوراء

الساعة 12:40 مباراة الأنصار - وج

الساعة 12:40 مباراة جرش - حطين

مباريات الدوري اللبناني - الدرجة الثانية

الساعة 12:15 مباراة الإخاء الأهلي عاليه - الرياضي العباسية

الساعة 12:15 مباراة تجمع شباب بعلبك - بنت جبيل