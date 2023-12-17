عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في ظل المنافسات القادمة بين الفرق المفضلة لمشجعي كرة القدم.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة، والتي تكون مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصص في عرض مختلف البطولات الرياضية وعلى رأسها مباريات كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ومانشستر يونايتد الساعة 18:30

وست هام يونايتد وولفرهامبتون الساعة 16:00

أرسنال وبرايتون الساعة 16:00

برينتفورد وأستون فيلا الساعة 16:00

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد وفياريال الساعة 22:00

لاس بالماس وقادش الساعة 19:30

ريال سوسيداد وريال بيتيس الساعة 17:15

ألميريا وريال مايوركا الساعة 15:00

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيا وإنتر الساعة 21:45

بولونيا وروما الساعة 19:00

فيورنتينا وهيلاس فيرونا الساعة 16:00

أودينيزي وساسولو الساعة 16:00

ميلان ومونزا الساعة 13:30

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ وشتوتجارت الساعة 20:30

باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت الساعة 18:30

فرايبورج وكولن الساعة 16:30

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليل وباريس سان جيرمان الساعة 21:45

أولمبيك مارسيليا وكليرمونت فوت الساعة 18:05

ميتز ومونبلييه الساعة 16:00

لوريان وستراسبورج الساعة 16:00

تولوز وستاد رين الساعة 16:00

نانت وستاد بريست 29 الساعة 14:00



مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

سبورتنج براجا وبنفيكا الساعة 22:30

فاماليساو وإشتوريل بارايا الساعة 20:00

موريرينسي وبورتيمونينسي الساعة 17:30

تشافيس وكاسا بيا الساعة 17:30

مباريات الدوري الهولندي

ألكمار وإيندهوفن الساعة 21:00

أياكس وزفوله الساعة 17:45

هيراكلس وفيينورد الساعة 15:30

سبارتا روتردام وتفينتي الساعة 15:30

ألمير سيتي وفيتيس الساعة 13:15