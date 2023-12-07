عاجل.. موعد مباراة الزمالك وجدول مباريات اليوم الخميس 7-12-2023 والقنوات الناقلة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها من عشاق كرة القدم الذين يحبون متابعة فرقهم المفضلة سواء المحلية أو الدولية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-12-2023 والقنوات الناقلة والتي تكون في الأغلب مجموعة قنوات بي إن سبورت المتخصص الرسمي لعرض المباريات من مختلف الرياضات.



مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة المصري البورسعيدي ومودرن فيوتشر الساعة 4:00



موعد مباراة الزمالك



في حين تم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لأجل غير مسمى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من ثلاث مباريات.

وجاء تأجيل مباراة الزمالك نظرًا لاستعداده لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الـ 3 من منافسات كأس الكونفيدرالية 2023/2024.

ومن المقرر إقامة المباراة السبت 9 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السادسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة توتنام هوتسبر ووست هام يونايتد الساعة 22:15

مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد الساعة 21:30



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الشباب والاتفاق الساعة 20:00

مباراة الحزم والفتح الساعة 17:00

مباراة ضمك والاتحاد الساعة 17:00



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة ستاد بريست 29 وستراسبورج الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة فيينورد وفوليندام الساعة 22:00

مباراة إيندهوفن وهيرنفين الساعة 19:45



مواعيد البطولة المغربية الاحترافية إنوي

مباراة نهضة بركان وأولمبيك آسفي الساعة 19:00

مواعيد دوري نجوم العراق

مباراة نفط ميسان ونفط الوسط الساعة 18:00

مواعيد دوري المناصير الأردني للمحترفين

مباراة الوحدات ومعان الساعة 17:30

مباراة الحسين ومغير السرحان الساعة 15:00

